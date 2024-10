LIVE Italia-Malta 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Girelli di testa sblocca il match dopo appena 6 minuti (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Si sta scaldando Filangeri, giocatrice della Fiorentina. 17? Momentaneamente in 10 il team azzurro. Si teneva il flessore destro la giocatrice Italiana. 16? Intervento scomposto di Farrugia che stende il difensore Italiano. Probabile il cambio perchè Bartoli non ce la fa. 15? A terra Bartoli. 15? Ci prova la nazionale allenata da Manuela Tesse ad impostare il gioco dal basso ma le azzurre sono brave a interrompere sul nascere qualsiasi occasione. 14? Malta si trova attualmente all’87° posto del ranking mentre l’Italia è 14°. 13? Si gioca solo nella metà campo maltese. Bel cross di Bonfantini sul quale non arriva Soffia. Quando l’11 di Soncin ha il pallone tra i piedi sono tante le soluzioni, al momento che riesce a trovare. 10? Corner per Malta su cui prova Lipman al volo. Non trova lo specchio della porta. 8? Era nell’aria. Oasport.it - LIVE Italia-Malta 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Girelli di testa sblocca il match dopo appena 6 minuti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18? Si sta scaldando Filangeri, giocatrice della Fiorentina. 17? Momentaneamente in 10 il team azzurro. Si teneva il flessore destro la giocatricena. 16? Intervento scomposto di Farrugia che stende il difensoreno. Probabile il cambio perchè Bartoli non ce la fa. 15? A terra Bartoli. 15? Ci prova la nazionale allenata da Manuela Tesse ad impostare il gioco dal basso ma le azzurre sono brave a interrompere sul nascere qualsiasi occasione. 14?si trova attualmente all’87° posto del ranking mentre l’è 14°. 13? Si gioca solo nella metà campo maltese. Bel cross di Bonfantini sul quale non arriva Soffia. Quando l’11 di Soncin ha il pallone tra i piedi sono tante le soluzioni, al momento che riesce a trovare. 10? Corner persu cui prova Lipman al volo. Non trova lo specchio della porta. 8? Era nell’aria.

