La poesia bielorussa arriva a BookCity L' incontro in Statale

La situazione politica e sociale della Bielorussia (Belarus) attraverso una raccolta di poesie in più lingue (bielorusso, russo, ucraino e yddish) arriva a BookCity 2024 attraverso la presentazione del libro "Il mondo è finito e noi invece no", antologia della poesia bielorussa del XXI secolo

