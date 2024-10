Jessica gli lancia il reggiseno e lui lo annusa Caos al Grande Fratello concorrenti fuori controllo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alè successo veramente di tutto nella giornata del 25 ottobre. I telespettatori, mentre stavano guardando la diretta 24 ore su 24, si sono imbattuti in ciò che stava accadendo in giardino. Ierano lì a scatenarsi e all’improvviso una gieffina,, hato un. Le immagini sono state chiarissime e si è pure capito chi fossero i protagonisti. Momento certamente di enorme gioia e spensieratezza al, col lancio delche mancava in questa edizione. Sono subito arrivati dei complimenti da parte di alcuni utenti, come il seguente: “In quella casa sono proprio rinati, possiamo fare così. I due mestieranti potete tenerli in Spagna”. Il riferimento implicito era a Shaila e Lorenzo, che per ora sono al Gran Hermano. Leggi anche: “Vergogna”.