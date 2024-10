Lanazione.it - Fondazione Marino Marini. Prorogato il commissariamento: "Rimesso ordine nella contabilità"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildellaè stato. Quattro mesi per portare a termine un lavoro di amministrazione ancora non completamente concluso. La questione, come già nelle parole del Commissario straordinario Raffaele Ruberto appena pochi giorni fa sulle nostre pagine, ruota attorno alla composizione del nuovo consiglio di amministrazione, sul bilancio di fine anno 2024 e su quello di previsione 2025. Come dire, un attento lavoro sul pregresso e una puntuale gestione dell’ordinario. Mancava il formale provvedimento del prefetto Licia Donatella Messina a mettere definitivamente a fuoco la permanenza a Pistoia del commissario della, ’timbro’ che è arrivato proprio nelle ultime ore e che segna dunque il passo per il ’Ruberto bis’. Seppure in durata ridotta.