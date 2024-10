“Ci sarà lei al mio posto”. Myrta Merlino, l’annuncio a Pomeriggio Cinque: chi la sostituisce (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cambiamento improvviso a Pomeriggio Cinque. La stessa Myrta Merlino, al termine dell’ultima puntata, ha annunciato che venerdì 25 ottobre non sarà in studio a condurre la trasmissione. Ha fatto anche il nome e cognome della conduttrice che prenderà il suo posto e che il pubblico vedrà nelle prossime ore. Una decisione che è stata assunta per un motivo ben preciso. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque non ha fatto tanti giri di parole, infatti Myrta Merlino ha voluto subito informare i telespettatori della sua assenza. La conduttrice che la sostituirà è un volto noto di Mediaset e ha lavorato duramente nei mesi scorsi, ottenendo anche un buon successo e un certo gradimento. Leggi anche: “Ha rotto le p***”. Pomeriggio 5, che figuraccia davanti a Myrta Merlino. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cambiamento improvviso a. La stessa, al termine dell’ultima puntata, ha annunciato che venerdì 25 ottobre nonin studio a condurre la trasmissione. Ha fatto anche il nome e cognome della conduttrice che prenderà il suoe che il pubblico vedrà nelle prossime ore. Una decisione che è stata assunta per un motivo ben preciso. La padrona di casa dinon ha fatto tanti giri di parole, infattiha voluto subito informare i telespettatori della sua assenza. La conduttrice che la sostituirà è un volto noto di Mediaset e ha lavorato duramente nei mesi scorsi, ottenendo anche un buon successo e un certo gradimento. Leggi anche: “Ha rotto le p***”.5, che figuraccia davanti a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pomeriggio 5 - ecco quali cambiamenti che saranno apportati al programma da Myrta Merlino - La nuova stagione di Pomeriggio 5 è ormai alle porte, ecco quindi che la sua conduttrice Myrta Merlino prepara gli spettatori ai numerosi cambiamenti in arrivo. Per molti anni il programma di Pomeriggio 5 ha significato solo una cosa: Barbara ... (Movieplayer.it)

Myrta Merlino pronta per la nuova stagione di Pomeriggio 5 : ecco come sarà - Myrta Merlino si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia nell’attesa che riparta la nuova edizione di Pomeriggio 5. Contro ogni aspettativa, la donna è stata confermata nuovamente alla guida del talk show pomeridiano, per tale ... (Tutto.tv)