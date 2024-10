Oasport.it - Berrettini-Khachanov oggi, ATP Vienna 2024: orario, programma, tv, streaming

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo quasi quattro anni Matteoe Karentornano ad affrontarsi. La ragione è data dai quarti di finale dell’ATP 500 di, che intensifica quella che è la breve stagione indoor europea. Per il romano obiettivo ritorno al penultimo atto, che aveva raggiunto nel 2019. I precedenti sono tutti a favore dell’ex finalista di Wimbledon: un 4-0 la cui sequenza si è interrotta agli Australian Open 2021.chiuse quella partita di terzo turno con un infortunio addominale, ma la vinse in tre tie-break. Non poté disputare gli ottavi contro Tsitsipas, ma rimase quello il miglior anno della sua carriera.per entrambi situazione cambiata: il capitolino sta risalendo in classifica, mentreè leggermente sceso rispetto al 2023, ma mantiene sempre una certa costanza. ATPraggiungeai quarti.