Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alla nuova truffa: “Offrono un “kit emergenza auto” di Telepass a 2 euro, poi ti svuotano il conto”. Ecco come riconoscerla

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un “kit” a soli 2: è questa, all’apparenza, laimperdibile offerta che ha lanciato. In realtà, è una pericolosainformatica. E l’azienda del gruppo Mundys, ovviamente, ne è del tutto estranea, tanto da averla prontamente denunciata con una nota ufficiale: “non è in alcun modo collegata a questa iniziativa e invita tutti i clienti a prestare la massimaalle comunicazioni che si ricevono: in nessun caso l’azienda richiede dati riservati, informazioni finanziarie o password di accesso ai servizitramite link contenuti in messaggi non richiesti e sondaggi”, si legge sul comunicato. Per poter approfittare dell’imperdibile offerta, gli ignari clienti ricevono una mail con un link che rimanda a un sondaggio di sei domande sul proprio gradimento nei confronti del brand