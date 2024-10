Wall Street chiude contrastata Dow Jones -031% Nasdaq +076%

Wall Street chiude contrastata, Dow Jones -0,31%, Nasdaq +0,76% (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Nulla da fare a Wall Street, dove in chiusura il Dow Jones mantiene una dinamica negativa lasciando sul terreno lo 0,31%. L’indice S&P 500 dopo una sessione altalenante è riuscito a spuntare un più 0,22% con cui mette fine a una serie di ribassi, il Nasdaq, sostenuto anche dal balzo spettacolare di Tesla, ha chiuso al più 0,76%. Il produttore di auto elettriche di Elon Musk ha chiuso con un boom del 21,92% a quota 260,48 dollari, cancellando in un colpo le perdite delle ultime sei settimane, dopo che la società ha riportato una lieve ripresa delle immatricolazioni e ora pronostica un forte rimbalzo nel 2025. L'articolo Wall Street chiude contrastata, Dow Jones -0,31%, Nasdaq +0,76% proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Nulla da fare a, dove in chiusura il Dowmantiene una dinamica negativa lasciando sul terreno lo 0,31%. L’indice S&P 500 dopo una sessione altalenante è riuscito a spuntare un più 0,22% con cui mette fine a una serie di ribassi, il, sostenuto anche dal balzo spettacolare di Tesla, ha chiuso al più 0,76%. Il produttore di auto elettriche di Elon Musk ha chiuso con un boom del 21,92% a quota 260,48 dollari, cancellando in un colpo le perdite delle ultime sei settimane, dopo che la società ha riportato una lieve ripresa delle immatricolazioni e ora pronostica un forte rimbalzo nel 2025. L'articolo, Dow-0,31%,+0,76% proviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Exploit di Tesla a Wall Street : +22 - 4% per la società di Musk - Grandi risultati per Tesla a Wall Street. Le azioni della società automobilistica segnano un record da maggio 2013 (Ilgiornale.it)

Wall Street apre contrastata - Dj -0 - 25% - Nasdaq +0 - 45% - Wall Street apre in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,25% a 42.404,37 punti, il Nasdaq sale dello 0,45% a 18.357,17 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,18% a 5.807,11 punti. (Quotidiano.net)

McDonald’s crolla a Wall Street dopo il caso Escherichia Coli nei panini - Un caso di intossicazione da Escherichia coli ha messo in crisi la catena di fast food più famosa del mondo: McDonald’s. Secondo il Centers for disease control and prevention (Cdc), il batterio è stato collegato ai Quarter Pounder, uno dei panini ... (Quifinanza.it)

Borsa : l'Europa fiacca dopo Wall Street - Milano (+0 - 01%) - Le Borse europee procedono fiacche dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti mentre proseguono le tensioni geopolitiche, in modo particolare nel medio oriente. Permane ... (Quotidiano.net)