Usa ex modella accusa Trump | Mi molestò con Epstein

Un'ex modella, Stacey Williams, che dice di aver incontrato Donald Trump attraverso l'ex imprenditore condannato per molestie Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, ha accusato l'ex presidente di averla palpeggiata e molestata sessualmente in quello che ha definito un "gioco perverso" avvenuto all'interno della Trump Tower nel 1993. Lo riporta il Guardian. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni '90, ha detto di aver incontrato Trump per la prima volta nel 1992 a una festa di Natale dopo essere stata presentata da Epstein. Epstein, secondo il racconto dell'ex modella, era interessato a lei e i due si sono frequentati casualmente per un periodo di alcuni mesi. "Lui e Donald erano davvero, davvero buoni amici e trascorrevano molto tempo insieme", ha detto Williams.

L’ex modella Stacey Williams accusa Donald Trump di molestie : «un gioco perverso» tra lui e Jeffrey Epstein - Parla Stacey Williams su Donald Trump: «Mi sentivo come un pezzo di carne» La cartolina inviata da Donald Trump all’ex modella Stacey Williams ©The GuardianDopo il fatto, Williams ed Epstein avrebbero lasciato l’edificio, e l’uomo si sarebbe adirato con lei: «Io e Jeffrey ce ne siamo andati e lui non mi ha guardata né mi ha parlato. (Metropolitanmagazine.it)

Elezioni Usa 2024 - la modella Stacey Williams accusa Trump di molestie. “Gioco perverso con Epstein” - E a seguito di queste notizie, i toni della campagna elettorale statunitense si sono fatti ancora più accesi. Il Financial Times ha invece pubblicato un sondaggio riguardante il tema economico. epa11679082 Former US President and Republican presidential nominee Donald Trump speaks at the Turning Point PAC campaign rally at the Gas South Arena, in Duluth, Georgia, USA, 23 October 2024. (Quotidiano.net)

“Trump ed Epstein mi molestarono nel 1993”. L'ex modella scodella l'accusa - Il Guardian cita una portavoce della campagna che ha liquidato le accuse come una storia «falsa», inventata dalla campagna di Harris, e ha descritto Williams come «una ex attivista» dell'ex presidente democratico Barack Obama. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni '90, ha detto di aver incontrato Trump per la prima volta nel 1992 a una festa di Natale dopo essere stata presentata da Epstein. (Iltempo.it)