Spezia: Salvatore Esposito al top, suo il trofeo Mvp di settembre della Serie Bkt (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Spezia, 24 ottobre 2024 – Grande soddisfazione per lo Spezia perché il trofeo Mvp (Most valuable player) della Serie Bkt, per il mese di settembre, se lo è aggiudicato il centrocampista aquilotto Salvatore Esposito, decretato miglior calciatore del mese scorso, grazie a un rendimento favoloso. A questo premio si aggiunge anche quello dell'Aic già assegnato per lo stesso periodo nei giorni scorsi. I dati Opta relativi al periodo considerato dicono infatti che nessun giocatore ha preso parte a più reti rispetto a Salvatore Esposito nel campionato di Serie Bkt (4 in altrettante presenze, condite da 3 assist) ed è stato anche il calciatore ad aver creato più occasioni sia totali (15) che da palla inattiva (12). Lanazione.it - Spezia: Salvatore Esposito al top, suo il trofeo Mvp di settembre della Serie Bkt Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La, 24 ottobre 2024 – Grande soddisfazione per loperché ilMvp (Most valuable player)Bkt, per il mese di, se lo è aggiudicato il centrocampista aquilotto, decretato miglior calciatore del mese scorso, grazie a un rendimento favoloso. A questo premio si aggiunge anche quello dell'Aic già assegnato per lo stesso periodo nei giorni scorsi. I dati Opta relativi al periodo considerato dicono infatti che nessun giocatore ha preso parte a più reti rispetto anel campionato diBkt (4 in altrettante presenze, condite da 3 assist) ed è stato anche il calciatore ad aver creato più occasioni sia totali (15) che da palla inattiva (12).

