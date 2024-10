Più di 100 milioni di finanziamenti al casertano per la rigenerazione urbana (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oltre 100 milioni incassati dai comuni della provincia di Caserta nell’ambito degli investimenti di rigenerazione urbana. E’ quanto emerge dossier Civico 5.0 "Rigenerare l'edilizia residenziale pubblica. La sfida delle città per rispondere alla crisi climatica, sociale ed economica" di Casertanews.it - Più di 100 milioni di finanziamenti al casertano per la rigenerazione urbana Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oltre 100incassati dai comuni della provincia di Caserta nell’ambito degli investimenti di. E’ quanto emerge dossier Civico 5.0 "Rigenerare l'edilizia residenziale pubblica. La sfida delle città per rispondere alla crisi climatica, sociale ed economica" di

Prius Campania - 75 milioni di euro per la rigenerazione della costa vesuviana - Lavoro sinergico e visione unitaria tra le amministrazioni dei territori vesuviani costieri per dare il via alle opere da realizzare nell’ambito dei Programmi di rigenerazione integrata urbana sostenibile (Prius), per 75 milioni di euro di risorse stanziate. Così in una nota. “Linea di costa e mare, patrimonio architettonico, culturale, naturalistico e ambientale rappresentano i settori strategici sui quali i cinque comuni puntano, insieme, a investire le risorse dei Prius, affinché diventino i veri valori attrattivi delle politiche di sviluppo dell’area costiera vesuviana. (Ildenaro.it)

Prius Campania : 75 milioni di fondi per la rigenerazione urbana della costa vesuviana - “Linea di costa e mare, patrimonio architettonico, culturale, naturalistico e ambientale rappresentano i settori strategici sui quali i cinque comuni puntano, insieme, a investire le risorse dei PRIUS, affinché diventino i veri valori attrattivi delle politiche di sviluppo dell’area costiera vesuviana. (Puntomagazine.it)

Rigenerazione urbana : 10 milioni per la Toscana diffusa - Nel senese San Quirico d’Orcia la riqualificazione interessa via delle carbonaie: 600 mila euro di contributo per un costo complessivo stimato di oltre 910 mila. A Gavoranno in provincia di Grosseto la ristrutturazione dell’edificio ex Bagnetti permetterà di ospitare alcuni uffici comunali: spesa un milione e 100 mila euro, 600 mila il contributo atteso. (Corrieretoscano.it)