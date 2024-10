Quifinanza.it - McDonald’s crolla a Wall Street dopo il caso Escherichia Coli nei panini

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Undi intossicazione daha messo in crisi la catena di fast food più famosa del mondo:. Secondo il Centers for disease control and prevention (Cdc), il batterio è stato collegato ai Quarter Pounder, uno deiiconici di. Il bilancio è grave: 49 persone hanno registrato malessere e un uomo è morto. L’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze a, dove il titolo ha perso oltre il 7% nelle prime ore di contrattazione. Allertanegli Stati Uniti: ilQuarter Pounder L’epidemia ha colpito principalmente due stati americani, Colorado e Nebraska, dove sono stati riportati la maggior parte dei casi di intossicazione. Le autorità sanitarie americane hanno immediatamente lanciato un’allerta per avvisare i consumatori del pericolo potenziale legato al consumo di cibi contaminati nei ristoranti