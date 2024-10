Maxi-emergenze in Sicilia, potenziato il modulo sanitario della Seus 118 (Di giovedì 24 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – potenziato il modulo sanitario della Seus 118 relativo ai soccorsi nelle Maxi-emergenze. Utilizzabile negli eventi calamitosi – ad esempio terremoti, alluvioni, frane e inondazioni – e in incidenti con numero elevato di feriti, può contare anzitutto su un nuovo posto medico avanzato con due tende pneumatiche di grandi dimensioni (lunghe 10 metri, larghe 6 e alte 3) con impianto elettrico, pompa di calore, letti, elettromedicali (defibrillatori, ventilatori polmonari, aspiratori, ecografi) e carrelli sanitari. Unlimitednews.it - Maxi-emergenze in Sicilia, potenziato il modulo sanitario della Seus 118 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) –il118 relativo ai soccorsi nelle. Utilizzabile negli eventi calamitosi – ad esempio terremoti, alluvioni, frane e inondazioni – e in incidenti con numero elevato di feriti, può contare anzitutto su un nuovo posto medico avanzato con due tende pneumatiche di grandi dimensioni (lunghe 10 metri, larghe 6 e alte 3) con impianto elettrico, pompa di calore, letti, elettromedicali (defibrillatori, ventilatori polmonari, aspiratori, ecografi) e carrelli sanitari.

Maxi-emergenze in Sicilia - potenziato il modulo sanitario della Seus 118 - Invece un “Furgone UGE” contiene anzitutto Dpi per i casi di pericolo di contagi da sostanze biologiche, chimiche e radiologiche: maschere con filtri hepa, tute, guanti e calzari. L’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, ha sottolineato: “Condividiamo pienamente gli obiettivi di iniziative come queste della Seus 118, che vanno nella direzione dell’ulteriore potenziamento del sistema sanitario siciliano». (Unlimitednews.it)

