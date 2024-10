Jannik Sinner? "Come un Frecciarossa": il dato choc, perché quest'anno è stato quasi imbattibile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il “cannibale” è il soprannome che ha accompagnato la carriera e la vita di Eddie Merckx, ciclista che ha vinto più di ogni altro per la sua famelica voglia di non lasciare nulla agli avversari. Di questo passo, però, e cambiando sport, anche Jannik Sinner potrà essere denominato allo stesso modo nel tennis. Soprattutto se il 2024 non sarà un'eccezione, ma l'inizio di una regola fissa. Fin qui due Slam portati a casa (Australian e US Open), tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), due ATP 500 (Rotterdam, Halle) e l'esibizione finale al Six Kings Slam. Otto titoli in dieci mesi e una classifica ATP dominata da n.1 al mondo. I numeri in partita di Jannik, poi, sono da alieno. Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner? "Come un Frecciarossa": il dato choc, perché quest'anno è stato quasi imbattibile Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il “cannibale” è il soprme che ha accompagnato la carriera e la vita di Eddie Merckx, ciclista che ha vinto più di ogni altro per la sua famelica voglia di non lasciare nulla agli avversari. Dio passo, però, e cambiando sport, anchepotrà essere denominato allo stesso modo nel tennis. Soprattutto se il 2024 non sarà un'eccezione, ma l'inizio di una regola fissa. Fin qui due Slam portati a casa (Australian e US Open), tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), due ATP 500 (Rotterdam, Halle) e l'esibizione finale al Six Kings Slam. Otto titoli in dieci mesi e una classifica ATP dominata da n.1 al mondo. I numeri in partita di, poi, sono da alieno.

