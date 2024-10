Lanazione.it - Il porto si vestirà di rosa. La partenza di una tappa del Giro in mezzo agli yacht da sogno

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Viareggio, 24 ottobre 2024 – Ild’Italia potrebbe nuovamente fara Viareggio il prossimo anno. I buoni rapporti tra l’amministrazione comunale – in particolare dell’assessore allo sport, Rodolfo Salemi – e gli organizzatori della corsa, la Rcs, continua infatti a dare frutti importanti per la nostra città in chiave sportiva ma anche in chiave turistica, di immagine e di promozione. I contatti in tal senso sono già avviati da tempo e ieri non è passata inosservata in Darsena la presenza degli organizzatori con le mette Rcs in bella vista. Una sorta di sopralluogo tecnico per verificare la fattibilità di una possibiledirettamente daldi Viareggio, con glia fare da quinta scenografica. Un’immagine suggestiva anche per chi da anni organizza la più importante corsa ciclistica d’Italia.