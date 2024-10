Grande fratello- Shaila Gatta vola via con Lorenzo Spolverato al Gran Hermano: la dura accusa dell’ex Alessandro Zarino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shaila Gatta si dichiara al primo corteggiatore conosciuto al Grande fratello, Lorenzo Spolverato, adesso che é al Gran Hermano e l’ex Alessandro Zarino l’attacca pubblicamente. In un nuovo intervento mediatico, il tronista storico di Uomini e donne menziona l’ex velina di Striscia la notizia accusandola di una strategia di gioco condotta in TV per la popolarità e L'articolo Grande fratello- Shaila Gatta vola via con Lorenzo Spolverato al Gran Hermano: la dura accusa dell’ex Alessandro Zarino proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024)si dichiara al primo corteggiatore conosciuto al, adesso che é ale l’exl’attacca pubblicamente. In un nuovo intervento mediatico, il tronista storico di Uomini e donne menziona l’ex velina di Striscia la notiziandola di una strategia di gioco condotta in TV per la popolarità e L'articolovia conal: laproviene da Webmagazine24.

