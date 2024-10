Esplosione Toyota sospende attività

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 20.25Material Handling,nel corso di una riunione pomeridiana, ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la chiusura dello stabilimento di Bologna, a Borgo Panigale,interessato,ieri, da un'che ha causato 2 morti ed 11 feriti. Tutte lelavorative, non solo in presenza ma anche da remoto (nessuna esclusa) sono sospese fino a nuova comunicazione. Si procederà ad aprire la cassa integrazione ordinaria a partire dal 23 ottobre, non si sa fino a quando.Sindacati indicono 8 ore di sciopero