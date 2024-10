Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna, Montanari (Fiom): "Era previsto sciopero per sicurezza sul lavoro" - VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco Falzone: "Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Brutta Esplosione" Violenta Esplosione nella Toyota Material Handling a Bologna, a causa della quale sono morte due persone e altre 11 sono rimaste ferite. Due di queste sono in gravi condizioni. A saltar Ilgiornaleditalia.it - Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna, Montanari (Fiom): "Era previsto sciopero per sicurezza sul lavoro" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco Falzone: "Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Brutta" Violentanella, a causa della quale sono morte due persone e altre 11 sono rimaste ferite. Due di queste sono in gravi condizioni. A saltar

