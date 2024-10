Amici anticipazioni puntata 27 Ottobre 2024: ex allieva ritorna come ospite e una ballerina lascia lo studio (Di giovedì 24 ottobre 2024) La puntata di Amici che andrà in onda il 27 Ottobre 2024 promette tante emozioni, tra ospiti speciali e sfide coinvolgenti. Alessandra Amoroso sarà presente in studio per esibirsi con il suo nuovo singolo e ha scherzato con Maria De Filippi sul suo prossimo tour. Durante la puntata, si esibiranno anche gli allievi, tra sfide di canto e ballo giudicate da personaggi come Amadeus e Rory Di Benedetto. Inoltre, alcuni concorrenti hanno ricevuto apprezzamenti, mentre altri sono stati criticati duramente dai professori. Scopriamo i momenti salienti della registrazione che terrà i fan incollati allo schermo. Amici anticipazioni 27 Ottobre 2024: il ritorno di Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso è stata l’ospite musicale della puntata, esibendosi con il brano “Si mette male”, in uscita il 1° novembre. Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni puntata 27 Ottobre 2024: ex allieva ritorna come ospite e una ballerina lascia lo studio Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladiche andrà in onda il 27promette tante emozioni, tra ospiti speciali e sfide coinvolgenti. Alessandra Amoroso sarà presente inper esibirsi con il suo nuovo singolo e ha scherzato con Maria De Filippi sul suo prossimo tour. Durante la, si esibiranno anche gli allievi, tra sfide di canto e ballo giudicate da personaggiAmadeus e Rory Di Benedetto. Inoltre, alcuni concorrenti hanno ricevuto apprezzamenti, mentre altri sono stati criticati duramente dai professori. Scopriamo i momenti salienti della registrazione che terrà i fan incollati allo schermo.27: il ritorno di Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso è stata l’musicale della, esibendosi con il brano “Si mette male”, in uscita il 1° novembre.

