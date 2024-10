Ilfattoquotidiano.it - A Bologna esposto dei sindacati in Procura sul caso dei rider costretti a consegnare pasti durante l’alluvione

(Di giovedì 24 ottobre 2024)alladella Repubblica suldeidelle piattaforme di delivery che adei giorni scorsi, hanno continuato a svolgere il loro lavoro rischiando la vita. La Camera del Lavoro diha annunciato l’intenzione di presentarlo insieme aiFilt-Cgil e Nidil-Cgil. Lo stesso faranno Uil Emilia Romagna e Uiltrasporti Emilia Romagna. L’obiettivo? Accertare se le piattaforme di delivery hanno responsabilità penali per aver messo a repentaglio la sicurezza dei fattorini che hanno scelto di lavorare nonostante l’allerta meteo. La maggior parte delle piattaforme, esclusa Just Eat – i cui lavoratori grazie a un accordo sindacale non hanno perso reddito – non ha sospeso il servizio di consegna nonostante la situazione e l’appello del sindaco diMatteo Lepore.