Schumacher all’asta la sua ultima Ferrari | con la 248 F1 superò il record di Senna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Rossa guidata da Michaelva. La248 F1 sarà offerta da Sotheby's a novembre: un’occasione da non perdere per i collezionisti. La monoposto (telaio 254), utilizzata dal leggendario campione nel 2006 –ultimo anno a Maranello prima del temporaneo ritiro – è una delle più vincenti di sempre: al volante della 248 F1, Schumi vinse infatti cinque Gran premi (Imola, Nurburgring, Indianapolis, Magny Cours e Hockenheim) e conquistò tre pole position (superando all'epoca anche ildetenuto da Ayrton). Risultati che però non portarono il pilota tedesco al titolo mondiale, festeggiato per soli 13 punti da Fernando Alonso. Chiusa l’era, la248 F1 è stata utilizzata per alcune esibizioni nel 2006 a Istanbul e Shanghai, mentre l’anno successivo Kimi Raikkonen la guidò per quattro giorni di test sul circuito di Vallelunga.