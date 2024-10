Montalto sul fotovoltaico Socciarelli replica alle accuse del segretario del Pd

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – “Se da un lato mi ritengo soddisfatta del lavoro congiunto che si sta svolgendo tra la maggioranza consiliare e tutte le forze politiche presenti sul territorio sul tema degli impianti fotovoltaici ed eolici, dall’altro non posso che dichiararmi stupita e delusa della poca correttezza istituzionale dimostrata daldel circolo del Pd didi Castro”. Così, in una nota, Emanuela, sindaco di. “È altresì deludente – prosegue la prima cittadina – leggere il suo ultimo comunicato stampa nel quale si lamenta di essere stato da me considerato come la ruota di scorta del consigliere comunale Angelo Brizi. La verità e tutt’altra. Non avrei mai voluto renderla oggetto di un comunicato stampa, ma lache mi rivolgono meritano una risposta chiara”. “Questi sono i fatti.