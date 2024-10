Lettera43.it - La vaccinazione antipolio nel Nord di Gaza è stata sospesa a causa dei bombardamenti di Israele

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comitato tecnico per la poliomielite aha annunciato che la fase finale della campagna vaccinale neldella Striscia, che doveva partire mercoledì, èrimandata. La decisione, si legge in una nota, èpresa adei «dell’esercito israeliano, degli ordini di evacuazione di massa e della mancanza di pause umanitarie garantite». Le condizioni attuali, inclusi gli attacchi continui alle infrastrutture civili, continuano a mettere in pericolo la sicurezza delle persone e i loro spostamenti neldi, rendendo impossibile per le famiglie portare in sicurezza i propri bambini a vaccinarsi e per il personale sanitario operare. La fase della campagna vaccinale che èmirava a raggiungere 119.279 bambini sotto i dieci anni neldi, che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose di vaccino.