Esplosione a Bologna: un gravissimo incidente nello stabilimento Toyota Material Handling (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente ha colpito il capannone della Toyota Material Handling a Bologna, dove un'Esplosione violenta ha avuto luogo oggi pomeriggio, causando seri danni e feriti. L'evento sconcertante si è registrato intorno alle 17:20 in via Persicetana Vecchia, nella zona di Borgo Panigale. Le autorità stanno indagando per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto e per garantire la sicurezza della zona. Dettagli sull'incidente L'Esplosione, che ha avuto luogo all'interno dello stabilimento della Toyota Material Handling, multinazionale specializzata nella movimentazione merci, ha avuto un'origine che sembra essere riconducibile a un compressore. Il violento scoppio ha provocato un parziale crollo del capannone, creando un ambiente estremamente pericoloso per coloro che si trovavano nei paraggi.

