Radio Marte – De Canio: "Il gioco del Napoli non convince? Conte sta trasmettendo mentalità vincente alla squadra" L'ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, L'articolo De Canio: "Il gioco del Napoli non convince? Conte sta trasmettendo mentalità vincente alla squadra" proviene da ForzAzzurri.net.

Antonio Conte e il Napoli visti da Di Canio - Antonio Conte e il Napoli: di seguito alcune dichiarazioni che Paolo Di Canio (ex calciatore anche del ‘Ciuccio’) ha rilasciato a Il Mattino. “Conte è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Lui è fatto per questo: è un ... (Terzotemponapoli.com)

De Canio : «Inter e altre due hanno storia. Conte ha ragione sul Napoli» - L’ex allenatore di Serie A Luigi De Canio ha affrontato il tema Scudetto per la Serie A. Su TMW Radio la sua opinione sull’Inter e le altre coinvolte nella lotta al primo posto. PRIMO POSTO – Inter, Milan, Juventus e Napoli tra i primi posti della ... (Inter-news.it)