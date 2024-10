Consiglio Supremo Difesa “Lavorare a negoziato tra Israele e Palestina” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito al Palazzo del Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni; il Ministro della Difesa, Guido Crosetto; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. Erano presenti anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano; il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa e Segretario del Consiglio, Francesco Saverio Garofani. Unlimitednews.it - Consiglio Supremo Difesa “Lavorare a negoziato tra Israele e Palestina” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito al Palazzo del Quirinale ildi, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla riunione hanno partecipato: il Presidente deldei ministri, Giorgia Meloni; il Ministro della, Guido Crosetto; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della, Generale Luciano Portolano. Erano presenti anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza deldei ministri Alfredo Mantovano; il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari deldie Segretario del, Francesco Saverio Garofani.

