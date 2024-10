Campagna: sgombero di immobile confiscato alla criminalità, due famiglie allontanate (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri, la Polizia Municipale di Campagna, sotto la guida del Comandante Alberto Giorgio, ha eseguito un’ordinanza sindacale di sgombero forzato riguardante un immobile comunale confiscato alla criminalità organizzata. L’edificio era occupato illegalmente da due nuclei familiari. I dettagli dell’operazione a Campagna I responsabili dell’occupazione abusiva, come riportato da SalernoToday, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del codice penale, ovvero mancata osservanza di un ordine dell’autorità. Durante l’operazione, sono stati coinvolti anche i servizi sociali per garantire la tutela dei minori presenti nell’immobile. Al termine dello sgombero, la struttura è stata posta sotto sequestro con l’apposizione dei sigilli. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Campagna: sgombero di immobile confiscato alla criminalità, due famiglie allontanate Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri, la Polizia Municipale di, sotto la guida del Comandante Alberto Giorgio, ha eseguito un’ordinanza sindacale diforzato riguardante uncomunaleorganizzata. L’edificio era occupato illegalmente da due nuclei familiari. I dettagli dell’operazione aI responsabili dell’occupazione abusiva, come riportato da SalernoToday, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del codice penale, ovvero mancata osservanza di un ordine dell’autorità. Durante l’operazione, sono stati coinvolti anche i servizi sociali per garantire la tutela dei minori presenti nell’. Al termine dello, la struttura è stata posta sotto sequestro con l’apposizione dei sigilli. Segui ZON.IT su Google News.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campagna, sgomberato immobile occupato abusivamente - StampaNella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Municipale di Campagna, agli ordini del Comandante Alberto Giorgio, hanno eseguito un’ordinanza sindacale di sgombero coatto inerente un immobil ... (salernonotizie.it)

Roma, secondo sgombero in due settimane: 45 persone via dall’ex hotel Petra, anche minori e una donna incinta - E’ iniziato la mattina di martedì 22 ottobre lo sgombero dell’ex hotel Petra di in Via Sante Vandi nel quartiere Romanina a Roma. La struttura era stata occupata dal 16 ottobre da circa 45 persone, me ... (ilfattoquotidiano.it)

Campagna: occupano un immobile confiscato alla criminalità, sgomberate 2 famiglie - Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali per quello che concerne la tutela dei minori presenti ... (salernotoday.it)