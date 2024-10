Zonawrestling.net - Bobby Lashley: “Omos? Dovrebbe tornare in TV”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Di recente,ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di diverse cose. Tra queste c’è, ovviamente, anche il suo recente passato in WWE: Iil wrestler ha definito uno “sputo in faccia” il fatto di aver impedito all’Hurt Business dion screen dopo la pandemia. Nel 2020, la stable guidata dall’Almighty e da MVP aveva trainato gli episodi di RAW e il wrestler si è sentito “offeso” dalla mancanza di considerazione verso di lui e i suoi compagni. Un altro argomento interessante uscito fuori dall’intervista è stato, wrestler mastodontico che però è scomparso dai radar eha offerto la sua opinione su di lui. Nel corso dell’intervista per il K&S WrestleFest,ha dichiarato:“Credo chein TV. Ma non lo sole cose sono cambiate, non credo che avrà di nuovo quell’opportunità”.