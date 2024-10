Adani senza freni: “Lukaku deludente, Lobotka vale Xavi o Iniesta” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’opinionista bacchetta Lukaku ed eslata il centrocampista slovacco paragonandolo a due big del calcio Durante la sua trasmissione “Viva El Futbol“, condotta insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, Lele Adani ha parlato del Napoli e dell’ultima sfida contro l’Empoli. L’ex difensore ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini, soffermandosi sia su Romelu Lukaku che su Stanislav Lobotka. Adani ha iniziato commentando la prestazione del Napoli contro l’Empoli, sottolineando la difficoltà degli azzurri nel primo tempo: “Solo applausi per l’Empoli, il Napoli non ha fatto nulla per tutto il primo tempo“. Lobotka imprescindibile: “Come Xavi o Iniesta” Quando il discorso è passato su Lobotka, Adani non ha risparmiato elogi. Napolipiu.com - Adani senza freni: “Lukaku deludente, Lobotka vale Xavi o Iniesta” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’opinionista bacchettaed eslata il centrocampista slovacco paragonandolo a due big del calcio Durante la sua trasmissione “Viva El Futbol“, condotta insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, Leleha parlato del Napoli e dell’ultima sfida contro l’Empoli. L’ex difensore ha espresso il suo punto di vistamezzi termini, soffermandosi sia su Romeluche su Stanislavha iniziato commentando la prestazione del Napoli contro l’Empoli, sottolineando la difficoltà degli azzurri nel primo tempo: “Solo applausi per l’Empoli, il Napoli non ha fatto nulla per tutto il primo tempo“.imprescindibile: “Come” Quando il discorso è passato sunon ha risparmiato elogi.

