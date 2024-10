Un meteorite ha fatto ‘bollire’ gli oceani oltre 3 miliardi di anni fa. “Così ha favorito la nascita della vita” (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Un nuovo studio dell’Università di Harvard condotto da Nadja Drabon, assistente e ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Terra dell’ateneo britannico, ha portato a una scoperta stupefacente. Più di 3 miliardi di anni fa una gigantesca roccia spaziale dalla dimensione stimata di quattro monti Everest si è schiantata contro il nostro pianeta. Il meteorite S2, come verrà rinominato successivamente, ha avuto un impatto significativo per lo sviluppo delle forme di vita e si è rivelato essere una vera e propria ‘bomba fertilizzante’ per la Terra. S2 avrebbe infatti rilasciato al momento della caduta un’enorme quantità di nutrienti essenziali su scala globale, come il fosforo, e avrebbe portato a un importante riscaldamento delle acque degli oceani. Quotidiano.net - Un meteorite ha fatto ‘bollire’ gli oceani oltre 3 miliardi di anni fa. “Così ha favorito la nascita della vita” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Un nuovo studio dell’Università di Harvard condotto da Nadja Drabon, assistente e ricercatrice del Dipartimento di ScienzeTerra dell’ateneo britco, ha portato a una scoperta stupefacente. Più di 3difa una gigantesca roccia spaziale dalla dimensione stimata di quattro monti Everest si è schiantata contro il nostro pianeta. IlS2, come verrà rinominato successivamente, ha avuto un impatto significativo per lo sviluppo delle forme die si è rivelato essere una vera e propria ‘bomba fertilizzante’ per la Terra. S2 avrebbe infatti rilasciato al momentocaduta un’enorme quantità di nutrienti essenziali su scala globale, come il fosforo, e avrebbe portato a un importante riscaldamento delle acque degli

