Polonia, consolato russo a Poznan chiuso per tentato sabotaggio (Di martedì 22 ottobre 2024) La Polonia ha annunciato che “nei prossimi giorni” chiuderà il consolato russo a Poznan, accusando Mosca di aver organizzato tentativi di sabotaggio nel Paese. Il ministro degli Esteri di Varsavia Radoslaw Sikorsk in una conferenza stampa ha affermato che la procura ha presentato “prove solide” riguardo a un tentativo di sabotaggio in Polonia, dietro al quale ci sarebbe un intelligence straniera. Sikorski ha aggiunto che, come ministro degli Esteri, dispone di informazioni secondo cui dietro i tentativi di sabotaggio nei paesi alleati ci sarebbe Mosca. “Per questo motivo ho deciso di ritirare il permesso per l’attività del consolato russo a Poznan. I membri del personale saranno considerati persone indesiderate in Polonia”, ha aggiunto. “In caso di prosecuzione” delle azioni di sabotaggio, “ci riserviamo il diritto di intraprendere ulteriori azioni decisive“, ha ribadito. Lapresse.it - Polonia, consolato russo a Poznan chiuso per tentato sabotaggio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laha annunciato che “nei prossimi giorni” chiuderà il, accusando Mosca di aver organizzato tentativi dinel Paese. Il ministro degli Esteri di Varsavia Radoslaw Sikorsk in una conferenza stampa ha affermato che la procura ha presentato “prove solide” riguardo a un tentativo diin, dietro al quale ci sarebbe un intelligence straniera. Sikorski ha aggiunto che, come ministro degli Esteri, dispone di informazioni secondo cui dietro i tentativi dinei paesi alleati ci sarebbe Mosca. “Per questo motivo ho deciso di ritirare il permesso per l’attività del. I membri del personale saranno considerati persone indesiderate in”, ha aggiunto. “In caso di prosecuzione” delle azioni di, “ci riserviamo il diritto di intraprendere ulteriori azioni decisive“, ha ribadito.

