PAGELLE E TABELLINO MILAN-CLUB BRUGGE 3-1: Reijnders goleador, Loftus-Cheek assente (Di martedì 22 ottobre 2024) Le PAGELLE e il TABELLINO di MILAN-CLUB BRUGGE, match di Champions League, valevole per la terza giornata. Ecco i migliori e i peggiori Il MILAN batte il CLUB BRUGGE, conquistando i primi tre punti in Champions League, grazie ad un eurogol di Pulisic, direttamente da corner e alla doppietta di Tiijani Reijnders Tijjani Reijnders (LaPresse) Ecco i voti: MILAN Maignan 6 Emerson 6 Gabbia 6 – Dall’82’ Thiaw s.v. Tomori 6 Theo Hernandez 6TOP Reijnders 7,5 – L’olandese dimentica il rosso contro l’Udinese, realizzando la doppietta con cui il MILAN conquista i tre punti, dimostrando che quando ha campo davanti può fare la differenza. Relegarlo a fare il mediano, dunque, non è proprio la migliore scelta. Fofana 5,5 – Dal 75? Musah s.v.FLOP Loftus-Cheek 4 – Un po’ mezzala, un po’ trequartista, ma come gli è successo in questo inizio di stagione non riesce mai ad incidere. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-CLUB BRUGGE 3-1: Reijnders goleador, Loftus-Cheek assente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lee ildi, match di Champions League, valevole per la terza giornata. Ecco i migliori e i peggiori Ilbatte il, conquistando i primi tre punti in Champions League, grazie ad un eurogol di Pulisic, direttamente da corner e alla doppietta di TiijaniTijjani(LaPresse) Ecco i voti:Maignan 6 Emerson 6 Gabbia 6 – Dall’82’ Thiaw s.v. Tomori 6 Theo Hernandez 6TOP7,5 – L’olandese dimentica il rosso contro l’Udinese, realizzando la doppietta con cui ilconquista i tre punti, dimostrando che quando ha campo davanti può fare la differenza. Relegarlo a fare il mediano, dunque, non è proprio la migliore scelta. Fofana 5,5 – Dal 75? Musah s.v.FLOP4 – Un po’ mezzala, un po’ trequartista, ma come gli è successo in questo inizio di stagione non riesce mai ad incidere.

