Nuova stagione del teatro degli Antei: grandi nomi in cartellone per il 2024/25 (Di martedì 22 ottobre 2024) Parte domenica 17 novembre la stagione teatrale 2024/25 del teatro degli Antei di Pratovecchio, con un ricco cartellone di otto spettacoli fino a marzo. Tra i protagonisti di questa stagione spiccano nomi celebri del teatro e dello spettacolo italiano: Maria Amelia Monti, Vanessa Gravina, Enzo Decaro, Alessandro Benvenuti, Veronica Pivetti, Alessandro Riccio e Maria Cassi. La programmazione, frutto della collaborazione tra il Comune di Pratovecchio Stia e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, propone un mix di prosa, commedia, musica e ironia. La stagione si aprirà con Falstaff a Windsor, diretto da Ugo Chiti e interpretato da Alessandro Benvenuti, un adattamento de Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare.

Al via da domenica 17 novembre la stagione 2024/25 del Teatro degli Antei di Pratovecchio - ArtistiAssociati in collaborazione con Pigra srl mercoledì 12 marzo, ore 21 Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA di Vincenzo Salemme regia Giuseppe Miale di Mauro con (in o. Venerdì 13 dicembre (ore 21:00) è il momento di Enzo Decaro, protagonista di L’AVARO IMMAGINARIO, tratto da Molière, Peppino e Luigi De Filippo. (Lanazione.it)

