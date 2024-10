Milano, tentano di derubare un anziano: bloccati dalla polizia subito dopo il colpo (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cittadino romeno di 37 anni è stato arrestato per furto aggravato in concorso con altri tre connazionali indagati ma in libertà, di 32 e 34 anni e una donna di 36 anni. Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, hanno notato in via San Michele del Carso due uomini che, a poca distanza tra loro, stavano seguendo un cittadino anziano di 85 anni che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa con lo scopo di derubarlo. I fatti sono accaduti nei pressi di un supermercato in via Cena, dove dopo pochi metri, il 37enne ha avvicinato l’anziana vittima per poi sottrargli il portafogli contenente 300 euro in contanti, carte di credito e documenti personali. Lapresse.it - Milano, tentano di derubare un anziano: bloccati dalla polizia subito dopo il colpo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cittadino romeno di 37 anni è stato arrestato per furto aggravato in concorso con altri tre connazionali indagati ma in libertà, di 32 e 34 anni e una donna di 36 anni. Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, hanno notato in via San Michele del Carso due uomini che, a poca distanza tra loro, stavano seguendo un cittadinodi 85 anni che stava tornando a casaaver fatto la spesa con lo scopo di derubarlo. I fatti sono accaduti nei pressi di un supermercato in via Cena, dovepochi metri, il 37enne ha avvicinato l’anziana vittima per poi sottrargli il portafogli contenente 300 euro in contanti, carte di credito e documenti personali.

