Quotidiano.net - Marcegaglia (B7), i Paesi G7 si occupino di chi sta peggio

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) "E' importante che anche idel G7 sideiche stannoe in questo le imprese vogliono essere una parte importante, anche attraverso joint venture, per aiutare le imprese deiin via di sviluppo, in particolare dell'Africa". Lo ha detto Emma, presidente del B7, a margine del B7 Italy 2024 "Leading the transitions together", in corso oggi a Pescara in occasione del G7 Sviluppo. All'evento partecipa anche il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.