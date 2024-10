Jovanotti, quattro nuovi appuntamenti del Palajova all’Arena di Verona (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Annunciati oggi quattro nuovi appuntamenti con Palajova, il nuovo show di Lorenzo Jovanotti che debutterà a Pesaro il prossimo 4 marzo: lo spettacolo sarà all’Arena di Verona il 15, 16, 18 e 19 maggio prossimi. I biglietti saranno disponibili in prevendita, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, a partire dalle ore 14:00 di domani, mercoledì 23 ottobre.L’opening act di tutti i Palajova è affidato ad Axell, artista senegalese – dal 2021 nel roster dell’etichetta discografica Sto Records – tra i nomi di spicco del panorama urban di nuova generazione. Il tour è prodotto da Trident Concerts. foto: ufficio stampa Goigest (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Jovanotti, quattro nuovi appuntamenti del Palajova all’Arena di Verona Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Annunciati oggicon, il nuovo show di Lorenzoche debutterà a Pesaro il prossimo 4 marzo: lo spettacolo saràdiil 15, 16, 18 e 19 maggio prossimi. I biglietti saranno disponibili in prevendita, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, a partire dalle ore 14:00 di domani, mercoledì 23 ottobre.L’opening act di tutti iè affidato ad Axell, artista senegalese – dal 2021 nel roster dell’etichetta discografica Sto Records – tra i nomi di spicco del panorama urban di nuova generazione. Il tour è prodotto da Trident Concerts. foto: ufficio stampa Goigest (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

