Harvey Weinstein ha il cancro | il produttore al centro del MeToo curato in carcere

New York, 22 ottobre 2024 – Harvey Weinstein, il produttore cinematografico di Hollywood caduto in disgrazia per diverse condanne per reati sessuali, è affetto da un tumore al midollo osseo. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo i quali il 72enne si starebbe sottoponendo a delle cure nel penitenziario di Riker's Island, nello stato di New York, in cui sta scontando la sua pena di 16 anni. La diagnosi – nello specifico si tratterebbe di leucemia mieloide cronica – è l'ultima di una lunga serie di problemi di salute che ha afflitto l'ex magnate dell'intrattenimento negli ultimi tempi. In una recente udienza per un altro caso di abusi sessuali, Weinstein era apparso fragile e visibilmente invecchiato. Il mese scorso, l'ex produttore è stato sottoposto a un intervento d'urgenza al cuore.

