Iltempo.it - Ex hotel occupato da 90 "latinos", all'alba scatta lo sgombero | VIDEO

(Di martedì 22 ottobre 2024) E' in corso lodi 90 "" dall'exPetrada neanche una settimana. Una struttura che si trova alla Romanina, in via Sante Vandi.  Nel giro di pochi giorni, un gruppo di circa 90 persone, principalmente di origine latinoamericana, è entrato nell'immobile forzando l'ingresso. Il gruppo proveniva in parte dall'exCinecittà , sgomberato il 24 settembre, e si spostava di volta in volta occupando nuove strutture abbandonate. L'occupazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che hanno notato l'arrivo degli occupanti e hanno segnalato il fatto alle autorità , provocando l'intervento delle forze dell'ordine per lodi oggi. Questa occupazione è solo l'ultimo di una serie di episodi simili, come quello avvenuto presso l'ex centro immigrati di via Silicella.