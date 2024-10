Ilgiorno.it - Delitto Bozzoli, Cassazione boccia gli 11 motivi contro l’ergastolo al nipote Giacomo: “Esperimento del forno decisivo”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Brescia – Il ricorso? Totalmente “infondato”. I giudici della prima sezione dellahannoto gli undiciinflitto dalla Corte d’assise d’appello a, che sconta il carcere a vita a Bollate per l’omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario. La giustizia in tre gradi di giudizio lo ritiene un assassino con la complicità dei suoi operai Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi - il primo si suicidò con il cianuro, il secondo affronterà l’udienza preliminare il 13 febbraio per il concorso nel- con cui avrebbe fatto sparire il parente nelgrande della fonderia di famiglia a Marcheno. Era la sera dell’8 ottobre 2015,continua a ripetere la propria innocenza.