Conte “Italia cresce per i provvedimenti dei nostri governi” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Basta prese in giro, parliamo di realtà. Quel poco di crescita che è rimasta in questo Paese restano agganciati al nostro operato, ai 209 miliardi del Pnrr e alle nostre misure per gli investimenti”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un video sui social risponde al premier Giorgia Meloni, che sempre con un video aveva fatto un bilancio dei primi due anni di governo. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giuseppe Conte) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Conte “Italia cresce per i provvedimenti dei nostri governi” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Basta prese in giro, parliamo di realtà. Quel poco di crescita che è rimasta in questo Paese restano agganciati al nostro operato, ai 209 miliardi del Pnrr e alle nostre misure per gli investimenti”. Così il presidente del M5S Giuseppein un video sui social risponde al premier Giorgia Meloni, che sempre con un video aveva fatto un bilancio dei primi due anni di governo. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giuseppe) Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Bocelli a Buffon - sostegni vip per Carrara capitale italiana dell’arte contemporanea - Città d’arte, città della creatività, città cantata dalla Divina Commedia, sito che dischiude al visitatore i tesori del proprio magico centro storico (dalle fontane marmoree allo splendido Duomo in stile romanico gotico, alla casa di Michelangelo Buonarroti), Carrara è contemporanea da sempre: circondata dall’alchimia dei suoi “ghiacciai pietrosi” e di una montagna rimodellata dai cavatori, ... (Corrieretoscano.it)

1950-1970. La grande arte italiana Capolavori dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea - La grande arte italiana. Courtesy of Press Office1950-1970. Apre a Torino, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali, una grande e inedita mostra dedicata ai capolavori dei più importanti artisti italiani del secondo dopoguerra intitolata 1950-1970. A testimoniare poi l’importanza della Contemporaneità, un’altra sala dedicata al grande quadro specchiante I visitatori del 1968 di Michelangelo ... (Velvetmag.it)

Albania - Conte : “Da governo spot per distrarre italiani da problemi veri e sanità. Esecutivo fallimentare - agenti servono in Italia non là” - Questo governo è fallimentare, non solo sull’immigrazione, ma anche sulla sicurezza“. Quello realizzato dal governo in Albania è solo “uno spot“, pensato per “distrarre” i cittadini. L'articolo Albania, Conte: “Da governo spot per distrarre italiani da problemi veri e sanità. E ancora: “Si buttano soldi, si distraggono risorse umane. (Ilfattoquotidiano.it)