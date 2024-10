Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, ottimizzera’ ulteriormente politiche esenzione visto

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Oggi laha promesso ulteriori sforzi per ottimizzare l’dale altree misure pertinenti, con l’obiettivo di rendere piu’ comodo per gli stranieri visitare lae soggiornare nel Paese. Ildel ministero degliLin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing giornaliero con la stampa, in risposta a una domanda sui recenti commenti dei mediasecondo cui una serie dididale le relative misure di agevolazione nei pagamenti digitali, nelle strutture bilingue e nei sistemi di trasporto espresso avrebbero reso piu’ comodo per gli stranieri viaggiare in. “Siamo lieti di vedere un forte aumento dei viaggi”, ha dichiarato Lin.