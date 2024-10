Calcio: Napoli. Neres "Pronti a mantenere la vetta, Kvara fuoriclasse" (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'intensità e il livello tattico della Serie A mi hanno colpito", dice il brasiliano Napoli - Vola e dribbla a tutta velocità. David Neres si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in questo Napoli, ma da subito è diventato uno dei beniamini del popolo azzurro. Ai microfoni di Radio Crc i Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Napoli. Neres "Pronti a mantenere la vetta, Kvara fuoriclasse" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'intensità e il livello tattico della Serie A mi hanno colpito", dice il brasiliano- Vola e dribbla a tutta velocità. Davidsi sta ritagliando uno spazio sempre più importante in questo, ma da subito è diventato uno dei beniamini del popolo azzurro. Ai microfoni di Radio Crc i

"Il segreto della mia velocità? Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Neres e la Nazionale verdeoro "Ritorno nella Selecao? Il lavoro duro con il club è il mio focus principale, mi dedico al 100% solo per fare il meglio possibile per la maglia del Napoli.