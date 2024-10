Calcio Bonucci nello staff della Nazionale Under 20

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Leonardotorna in Azzurro: l’ex difensore entraU20 come assistente allenatoresquadra guidata da Bernardo Corradi, impegnata il prossimo settembre nel Mondiale di categoria in Cile. “Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza”, le prime parole del Campione d’Europa 2021, “Tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante. È il momento per me di osservare, studiare e imparare. La possibilità di farlo accanto ad una grande persona e ad un mister che ha già tanto lavoro alle spalle con i ragazzi come Bernardo Corradi, ed al suo, mi permetterà di unire conoscenze personali ed esperienze alla visione di nuovi giovani azzurri, nella speranza di vederli realizzare il loro sogno”.