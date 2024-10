Auto dei carabinieri tamponata da un ubriaco: i militari stavano effettuando l’alcol test a un altro automobilista (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tamponamento è avvenuto lungo la Strada provinciale 8, in direzione Casaloldo (Mantova) Il 19enne ha tamponato l'Auto dei carabinieri che era ferma sul ciglio della carreggiata. I militari erano impegnati nel fare l'alcol test a un altro Automobilista. Al 19enne è stato riscontrato un tasso alcolemico maggiore rispetto agli standard consentiti, motivo per cui gli è stata ritirata la patente. Fanpage.it - Auto dei carabinieri tamponata da un ubriaco: i militari stavano effettuando l’alcol test a un altro automobilista Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tamponamento è avvenuto lungo la Strada provinciale 8, in direzione Casaloldo (Mantova) Il 19enne ha tamponato l'deiche era ferma sul ciglio della carreggiata. Ierano impegnati nel fare l'alcola unmobilista. Al 19enne è stato riscontrato un tasso alcolemico maggiore rispetto agli standard consentiti, motivo per cui gli è stata ritirata la patente.

