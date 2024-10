Young Boys-Inter, Magnin in conferenza stampa: ora e programma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tecnico dello Young Boys, Magnin, domani alla vigilia della partita di Champions League tra Young Boys e Inter è atteso in conferenza stampa. L’orario. conferenza Magnin – Lo Young Boys è pronto per accogliere nella sua città l’Inter in occasione della terza partita di Champions League. Gli svizzeri, ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona, proveranno ad impensierire i campioni d’Italia. Domani, martedì 22 ottobre, Joel Magnin andrà in conferenza stampa alle ore 12.15 dal centro sportivo di Wankdorf a Berna in compagnia di un giocatore che verrà definito nelle prossime ore. Simone Inzaghi lo seguirà nel pomeriggio. Inter-News.it seguirà la conferenza stampa a partire dalle ore 12.00 per non perdere nulla della vigilia. Inter-news.it - Young Boys-Inter, Magnin in conferenza stampa: ora e programma Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tecnico dello, domani alla vigilia della partita di Champions League traè atteso in. L’orario.– Loè pronto per accogliere nella sua città l’in occasione della terza partita di Champions League. Gli svizzeri, ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona, proveranno ad impensierire i campioni d’Italia. Domani, martedì 22 ottobre, Joelandrà inalle ore 12.15 dal centro sportivo di Wankdorf a Berna in compagnia di un giocatore che verrà definito nelle prossime ore. Simone Inzaghi lo seguirà nel pomeriggio.-News.it seguirà laa partire dalle ore 12.00 per non perdere nulla della vigilia.

