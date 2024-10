Sannio Festival, tutto pronto per la quarta edizione della kermesse (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, sede del Corso di Laurea di Primo e Secondo Livello in Canto – Canzone Classica Napoletana, organizza la IV edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana. L’intera manifestazione si terrà al Teatro San Vittorino di Benevento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Nella tre giorni dedicata alla canzone partenopea, si terranno una serie di master-class, tutte intitolate I luoghi di Napoli e le sue canzoni. Anteprima24.it - Sannio Festival, tutto pronto per la quarta edizione della kermesse Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, sede del Corso di Laurea di Primo e Secondo Livello in Canto – Canzone Classica Napoletana, organizza la IVdelvoce ecanzone napoletana. L’intera manifestazione si terrà al Teatro San Vittorino di Benevento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Nella tre giorni dedicata alla canzone partenopea, si terranno una serie di master-class, tutte intitolate I luoghi di Napoli e le sue canzoni.

