Calciomercato.it - Roma, Juric ora rischia grosso: si va verso il ritorno di De Rossi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lamastica amaro dopo la sconfitta contro l’Inter, potrebbe esserci il nuovo avvicendamento trae DePer la, è un lunedì difficile, dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro l’Inter, la seconda in campionato dopo quella della seconda giornata contro l’Empoli. I giallosognavano una gara che potesse fare da svolta, in un avvio di stagione particolarmente turbolento e complicato, ma le cose purtroppo per loro sono andate diversamente. Daniele De(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it L’impegno profuso in campo non è mancato, la prestazione è stata a tratti anche discreta, ma alla fine, la squadra più forte in campo ha prevalso, con la rete di Lautaro Martinez all’ora di gioco a sparigliare le carte.