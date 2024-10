Patatine novelle al rosmarino | semplici e super saporite!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È nellatà che risiede il vero gusto in tavola, come nel caso di questeal. Veloci e facilissime da realizzare, profumano di campagna e appagano il palato. Sono il contorno perfetto per qualsiasi secondo di carne o di pesce, indifferentemente, ma si abbinano magnificamente anche con i formaggi, freschi o stagionati. Le patate, inoltre, vanno cotte con tanto di buccia, il che velocizza ulteriormente la preparazione. Sono croccantine fuori, ma tenere all’interno e piacciono proprio a tutti. Spariranno all’istante, ma se così non fosse, possiamo conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per due giorni al massimo. Scaldiamole prima di consumarle la seconda volta, e torneranno deliziose come appena fatte. Cuciniamole insieme, seguendo i passaggi di questa ricetta.