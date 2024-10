Nordio: "Migranti dichiarano da soli la provenienza, non c'è prova che vengano da Paesi non sicuri" (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "I Migranti sono di cittadinanza incerta e la loro provenienza è dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c'è nessuna prova che arrivino da determinati Paesi, il che significa devolvere all'arbitrio di queste persone la definizione dei parametri di sicurezza o meno dai quali dicono di arrivare. Una persona può arrivare da un Paese sicuro a tutti gli effetti ma dichiararsi per esempio bengalese che in relazione ad alcuni tipi di situazioni può non ritenersi sicuro" così il ministro Nordio nella conferenza tenutasi a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Nordio: "Migranti dichiarano da soli la provenienza, non c'è prova che vengano da Paesi non sicuri" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Isono di cittadinanza incerta e la loroè dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c'è nessunache arrivino da determinati, il che significa devolvere all'arbitrio di queste persone la definizione dei parametri di sicurezza o meno dai quali dicono di arrivare. Una persona può arrivare da un Paese sicuro a tutti gli effetti ma dichiararsi per esempio bengalese che in relazione ad alcuni tipi di situazioni può non ritenersi sicuro" così il ministronella conferenza tenutasi a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Migranti - primi 400 nei centri in Albania - screening su nave della Marina Militare per verificare provenienza - Questi avevano aperto i battenti settimana scorsa, e sono pronti ad accogliere le prime persone arrivate in Italia. Partita da Lampedusa la prima nave della Marina Militare con a bordo 400 migranti diretti nei centri in Albania. Verrà effettuato un doppio screening su di loro, per verificare la prov . (Ilgiornaleditalia.it)