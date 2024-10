Moldova presidenziali e referendum Ue Maia Sandu al ballottaggio tra due settimane per l' adesione si in leggero vantaggio col 503%

Moldova, presidenziali e referendum Ue, Maia Sandu al ballottaggio tra due settimane, per l'adesione "si" in leggero vantaggio col 50,3% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il piccolo Paese che sta tra l'Ucraina e la Romania dovrà decidere su due importanti fronti In Moldova ci si gioca buona parte del futuro. presidenziali e adesione all'Ue in una giornata sola. La presidente uscente Maia Sandu ha vinto il primo turno con il 42%: non la valanga di voti che si a Ilgiornaleditalia.it - Moldova, presidenziali e referendum Ue, Maia Sandu al ballottaggio tra due settimane, per l'adesione "si" in leggero vantaggio col 50,3% Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il piccolo Paese che sta tra l'Ucraina e la Romania dovrà decidere su due importanti fronti Inci si gioca buona parte del futuro.all'Ue in una giornata sola. La presidente uscenteha vinto il primo turno con il 42%: non la valanga di voti che si a

Moldova - domenica test aspirazioni filo-Ue : presidenziali e referendum - Il referendum chiede se la costituzione debba essere modificata per includere l’adesione all’UE come obiettivo e quasi il 54% degli intervistati recentemente si è detto a favore contro il 35% contrario. Il governo ha stimato che almeno 100 milioni di euro sono stati convogliati in Moldova dalla Russia per manipolare le elezioni e il referendum sull’Ue. (Ildenaro.it)